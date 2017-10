La Festa de les Noies d'Ardèvol arriba a la 52a edició «evolucionada»

La 52a edició de la Festa de les Noies d'Ardèvol (Pinós) se celebra aquest cap de setmana, en un exercici de manteniment i evolució de les tradicions, segons la comissió organitzadora, que forma part del Centre Cultural d'Ardèvol.

Sergi Palou participa en l'organització d'aquesta festa que va engegar «un grup de noies amb molta empenta, que ara tenen al voltant de 75 anys», i actualment «tant noies com nois del poble col·laboren organitzant-la». Palou també ha explicat que anys enrere es feia «només un ball de tarda», però l'esdeveniment «ha anat evolucionant. Els concerts dels últims anys han arribat a reunir 500 persones». Avui, dissabte, a la tarda, es jugarà el partit de futbol femení Ardèvol-la Molsosa, i a partir de dos quarts de dotze de la nit hi haurà concert amb Roba Estesa, La Banda del Coche Rojo i Po Caohs. Demà, diumenge, 15 d'octubre, a les 7 de la tarda, hi haurà ball amb Tryfasyc.

«Fa anys que a cada cartell de la Festa de les Noies hi surt una noia del poble», continua Palou, i afegeix que coincidint amb el 50è aniversari se'n va fer una mostra.