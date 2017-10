Solsona obre un procés per crear la plaça 1 d'Octubre

aRXIU PARTICULAR

Recompte de vots amb Pilar Ciuró, d´ANC Solsona aRXIU PARTICULAR

El ple d'aquest divendres ha decidit iniciar un procés participatiu per denominar plaça 1 d'Octubre l'espai situat davant la Sala Polivalent, seu del col·legi electoral del referèndum. El Comitè de Defensa del Referèndum al Solsonès va portar a terme una votació popular simbòlica el dia 3 d'octubre, en una de les activitats que l'entitat va organitzar per l'aturada de país. De les opcions «plaça 1 d'Octubre», «plaça de la Independència», «plaça del Referèndum» i «plaça de la Pau» va sortir guanyadora la primera. Va obtenir 198 vots dels 326 de totals vàlids.

El grup municipal de CiU també ha presentat una proposta de resolució al ple d'aquest divendres, que ha estat aprovada amb el suport de tots els regidors. L'objectiu de la proposta és «guardar a la memòria de la ciutat la mobilització sense precedents que va realitzar la ciutadania per defensar el referèndum». A més, el grup ha manifestat que l'espai de davant de la Sala Polivalent de Solsona és un emplaçament que, ara per ara, no té denominació concreta.



Rebuig a la violència



La proposta de resolució defensa «els valors pacífics i democràtics mostrats pels nostres conciutadans», que han de prevaldre per sempre més «com a mostra d'orgull i exemple davant la brutalitat dels atacs perpetrats per l'Estat espanyol cap a la població civil catalana que pacíficament s'expressava a través del seu vot i participació». A més, el text presentat pel grup de CiU constata «la gran emotivitat i tensió viscuda en el desenvolupament de la jornada electoral a la nostra ciutat en la qual van participar milers de solsonins que no oblidaran mai aquest dia passat davant de la Sala Polivalent».

El ple també ha aprovat una moció conjunta de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya. Es tracta d'una mostra de la solidaritat de l'Ajuntament amb els municipis afectats i les persones que van resultar ferides el dia 1. A més a més, la moció exigeix la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l'exercici de la violència i «la retirada immediata dels efectius policials dels cossos de l'Estat que van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum». El ple d'aquest divendres a l'Ajuntament de Solsona corresponia a la sessió ordinària de final de setembre, que justament es va ajornar en coincidir amb el darrer dia de la campanya per al referèndum.