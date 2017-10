El nucli de Sant Climenç de Pinell acull les 9es jornades de Sant Galderic

La novena edició de les Jornades de Sant Galderic se celebren, enguany, a Sant Climenç de Pinell. «Aquesta festa en honor al patró de la pagesia catalana té lloc cada any en un municipi diferent de la comarca», explica l'alcalde de Pinell, Benjamí Puig.

La celebració comença avui, diumenge, 15 d'octubre, a les deu del matí, amb la missa, la benedicció del pa i el cant dels goigs, seguit per la xerrada que presenta les jornades, amb el títol Sant Galderic, defensor dels pagesos, per part de l'historiador i arxiver diocesà Mn. Enric Bartrina. La festa acabarà amb un tast de vins del celler de la Masia Tonicoll, situada dins del terme de Pinell.

L'organització de les 9es Jornades de Sant Galderic ha estat compartida entre el Consell Comarcal del Solsonès, Òmnium Cultural Solsonès i l'Ajuntament de Pinell. Òmnium Cultural va impulsar-les fa 9 anys, i el Consell, l'any 2014, va proposar de fer-les itinerants a la comarca.