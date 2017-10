Solsona rebutja l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural

Un centenar de persones s'ha concentrat aquest migdia davant l'ajuntament de Solsona en protesta per l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament solsoní, Ramon Xandri, ha clamat per la llibertat dels presos polítics en el seu parlament. També hi havia Pilar Ciuró, presidenta d'ANC Solsona, visiblement afectada.

El cant dels Segadors ha conclòs el primer acte d'una jornada que continuarà amb la sortida d'autobusos gratuïts cap a Barcelona a dos quarts de sis de la tarda, l'encartellament dels carrers i places de Solsona a partir de les sis, i la concentració silenciosa amb espelmes de les vuit a la plaça de l'ajuntament.