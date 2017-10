Solsona aprova reclamar l'IBI d'edificis de l'Església que tenen un ús lucratiu

L'Ajuntament de Solsona ha aprovat la moció d'Alternativa per Solsona-CUP per deixar d'aplicar l'exempció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) als edificis que són propietat de l'Església i s'utilitzen per realitzar activitats econòmiques. Els vots a favor han estat els del govern (ERC i PSC) i els de la CUP. Els regidors de CiU s'han abstingut.

El regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, ha explicat que l'Ajuntament sol·licitarà al Cadastre una verificació de les finques de l'Església exemptes de tributar, «i no tan sols de l'Església catòlica, sinó de totes, perquè volem ser justos». Marc Barbens, portaveu de CiU al ple, ha afirmat que «l'Església fa una funció social molt important» i que el seu partit no ha votat per «no entrar en motius ideològics».

La moció, segons el portaveu d'ApS-CUP, Òscar Garcia, arriba després després d'una «sentència del Tribunal de Justícia Europeu emesa el mes de juny passat», que considera que l'exempció de l'IBI podria tractar-se d'una «ajuda estatal prohibida». Seguint amb el text de la moció, actualment als Països Catalans, l'Església catòlica i en menor mesura altres associacions confessionals deixen de tributar milers d'euros als ajuntaments, i «a Solsona hi ha diversos immobles propietat de l'Església que gaudeixen d'aquesta exempció tributària».

El regidor Ramon Xandri ha explicat que fa dos anys l'Ajuntament va demanar la mateixa verificació al Cadastre, i va sortir que tot era correcte. Tanmateix, l'edifici del seminari del Bisbat de Solsona, on el Centre Tecnològic (CTFC) té el viver d'empreses, sí que genera activitat econòmica i va sortir exempt de l'impost. «La finca és la mateixa, el que passa que en una banda hi ha la residència de capellans i a l'altra el CTFC», explica Xandri, que ha afegit que les escoles «estan per si mateixes exemptes d'IBI».