Solsona reuneix 30 veïns per dur a terme el primer pressupost participatiu

El primer pressupost participatiu de l'Ajuntament de Solsona ha rebut la confirmació d'un grup de 30 persones que avui començaran a desenvolupar la primera sessió informativa. En paraules del regidor de Participació, Antoni Carralero, «es portaran a terme tres sessions de treball més, i la quarta, cap al novembre, ja serà per presentar els resultats».

L'elecció dels participants al pressupost participatiu ha estat per sorteig. «Als escollits els vam enviar cartes, i els que han respost positivament començaran avui el procés», continua Carralero, que afegeix que «els polítics, a partir d'avui, ens apartarem per deixar treballar els experts de les empreses l'Arada i Raiels, i algun tècnic de l'Ajuntament».

Enguany, els ciutadans podran decidir sobre una partida de 50.000 euros del pressupost d'inversions per a manteniment i obres, que té un total de 400.000 euros. Tanmateix, la voluntat municipal és que els veïns puguin incidir en qualsevol apartat del pressupost municipal.

Segons les paraules del regidor Carralero, l'Ajuntament hi està treballant «des de l'estiu, fent els primers temptejos i rebent informació d'altres experiències del territori». Pel que fa a la petició d'Alternativa per Solsona-CUP, per tal que la ciutadania pogués afegir propostes a manera de «pluja d'idees», l'Ajuntament creu que van «justos de temps, perquè la setmana vinent ja hem de fer la segona sessió i hem de tenir la llista de possibles propostes feta per poder-la treballar», explica Carralero. Durant el darrer ple, el PDeCAT va criticar que el pressupost participatiu «no s'hagi dicutit a cap ple amb els grups de l'oposició». L'alcalde, David Rodríguez, va afegir que «aquest és el primer any que fem un pressupost participatiu. A partir de l'experiència, l'anirem millorant».