«Cada any destinem recursos a la investigació d'un tipus de càncer diferent»

És delegat de la junta local a Solsona de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). Fa tres anys que s'ha enfocat als infants i les famílies

Cèsar Garcia presideix la jove entitat solsonina Somriu a la Vida, que demà, dissabte, a partir de les cinc de la tarda a la Sala Polivalent de Solsona, ha preparat un seguit d'activitats infantils i familiars que culminen amb el concert solidari.



Per què Somriu a la Vida?

Somriu a la Vida és un projecte dins de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a Solsona. Fa tres anys que vam voler centrar-nos en el públic infantil, juvenil i familiar, i organitzar activitats de conscienciació. D'aquí va sorgir el projecte. El càncer infantil colpeja la nostra societat, és molt dur per a les famílies i el seu voltant, per això ens hi volíem enfocar plenament.

Quins tipus d'activitats fan?

El concert solidari és l'activitat central. Fa tres anys que l'organitzem, i hem aconseguit portar noms importants de l'escena catalana. El primer any, van venir els Strombers; l'any passat, Aspencat; aquest dissabte, tenim Les Absentes, Séptimo A en el seu concert de final de gira, seguits de Raggatunning i DJ Jordi Vega.

I abans, un concert familiar.

Ens ho van proposar els de Séptimo A, i ho vam trobar una gran idea. D'aquesta manera, els menors de 16 anys també poden gaudir de la música per un preu simbòlic de dos euros. Abans del concert familiar, a partir de les cinc de la tarda, hi haurà diverses activitats infantils, a més d'inflables, tallers, coca i xocolata...

Cap on van els beneficis de les activitats que realitzen?

Una part va cap a la investigació contra el càncer, i l'altra part ajuda en l'organització d'unes colònies per a infants que tenen càncer que organitza l'AECC a Salardú. Pel que fa a la investigació, cada any hem destinat els diners a un tipus de càncer. Quan desenvolupem l'activitat i sabem els diners de què disposem, comuniquem cap on aniran encaminats. Hi ha un laboratori privat barceloní d'investigació contra el càncer de pàncrees que no té recursos ni per comprar bolígrafs, gairebé. Els intentarem ajudar.

Quant fa que és a l'AECC?

Fa tretze anys que sóc delegat de la junta local a Solsona, però abans n'havia estat soci. Fa nou anys que organitzem concerts solidaris i en fa tres que hem engegat el projecte Somriu a la Vida. A més, també organitzem xerrades, tallers, sessions específiques...

També es mostren en parades a les fires de Solsona.

Sí! A Sant Isidre sempre hi hem estat. Ha estat la principal via de captació de socis. També tenim parada a Solsona per Sant Jordi, i a Riner per la fira de la Mel.

Com és la relació amb Fènix?

Som dues entitats contra el càncer a Solsona, és cert. I és millor que n'hi hagi dues que no pas que no n'hi hagi cap. Les dues som ben actives, convivim, i intentem no cavalcar-nos pel que fa a les activitats. És per això que vam crear Somriu a la Vida.

Han col·laborat amb altres entitats del territori?

Sempre ho hem intentat. Amb entitats, grups musicals, discjòqueis... Per exemple, al concert solidari d'aquest any hi ha dos grups d'aquí. La col·laboració amb el DJ Jordi Vega, o la unió amb el projecte de les polseres Candela, d'ajuda en la investigació contra el càncer infantil, que va engegar un grup de mares berguedanes, també en són exemples.

Quins valors tenen com a associació?

La conscienciació a través de valors positius, el bon rotllo en totes i cada una de les activitats, són les nostres claus. En qualsevol situació, per molt complicada que sigui, hi ha maneres positives i creatives de respondre-hi.

Quants voluntaris hi ha a Somriu a la Vida?

Som uns vint voluntaris, i a la junta hi ha sis persones.

Quins objectius tenen de cara al futur?

Seguir treballant per la causa, sempre fent front a les dificultats econòmiques que tenim. Les ajudes són mínimes, últimament. Sort tenim de les col·laboracions que anem rebent! Cada vegada ens escanyen més i la investigació està més retallada, però seguirem treballant.