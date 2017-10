La 10a Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès arrenca amb noves activitats

Els bolets i els productes agroalimentaris i artesans omplen els carrers del nucli antic de Solsona aquest cap de setmana, en la desena edició de la Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès. Enguany, tanmateix, la fira no només vol potenciar el sector gastronòmic, sinó també, i com a punt destacat, «afavorir una conscienciació més gran en el respecte als boscos i al medi ambient en conjunt», en paraules de Josep Caelles, conseller comarcal de promoció econòmica i director de la Fira del Bolet.

El Consell Comarcal del Solsonès és un dels principals organitzadors, juntament amb el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC), el Grup de Natura i el Gremi d'Hostaleria del Solsonès. Pere Obiols, tècnic de fires del Consell, va explicar a Regió7 setmanes abans de la fira que l'ens comarcal es va plantejar «anul·lar-la o posposar-la» per la manca de bolets, però finalment van decidir «mantenir-la intacta», i consolidar els actes que han tingut èxit els darrers anys. Per exemple, el sopar «La cuina del bolet» d'ahir, desenvolupat al Pati Gòtic del Consell Comarcal del Solsonès a càrrec de l'hostal restaurant Crisami, el restaurant el Miracle i l'hotel restaurant Can Puig. La sortida micològica d'avui també és un dels plats forts, tot i que no serà per «anar a collir bolets, sinó per explicar-los», en paraules de Pere Obiols. Es farà pels senders de la finca de l'Hotel Monegal, a Guixers, amb experts boletaires. Paral·lelament, a partir de les deu del matí a la plaça Major de Solsona s'ubicarà el mercat del bolet i productes artesans de la comarca, així com la venda d'artesania i demostració d'arts i oficis a la plaça de l'Església i al carrer de Sant Miquel.

La botiga Mans i Mànigues, al número 48 del carrer Castell, ha organitzat per a avui a les cinc de la tarda un taller de bolets amb llana combinant tècniques de ganxet i feltre. A la mateixa hora, s'inaugurarà l'exposició de bolets recollits pel Grup de Natura del Solsonès al vestíbul de l'ajuntament de Solsona, en una activitat organitzada pel Grup de Natura, la Societat Catalana de Micologia i el Centre Tecnològic.

També a les cinc, a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal, començarà un taller de conserva de bolets. El taller infantil «Els exploradors de la sal» i el Tastet de presentació de les 13es Jornades Gastronòmiques de Tardor del Solsonès són les darreres activitats del dissabte.