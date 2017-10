Catalonia Sacra organitza una ruta per descobrir el romànic de la Ribera Salada

Catalonia Sacra proposa un itinerari matinal per descobrir les esglésies romàniques de la Ribera Salada. La sortida és dissabte 28 d'octubre a les 10 a la plaça d'Ogern. El bisbat de Solsona ha proposat aquesta activitat, per reivindicar que a la Ribera Salada, afluent del Segre, «s'hi troben un seguit d'interessants esglésies romàniques, algunes d'elles enfilades en petits turonets, com ara Sant Serni de la Salsa, Sant Julià de Ceuró, Sant Joan de Castellar o el santuari de la Mare de Déu de Massarrúbies».

Segons paraules de l'entitat organitzadora, la visita és una oportunitat única per conèixer aquest patrimoni situat entre el Solsonès i l'Alt Urgell.