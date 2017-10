La Fira dels Ous d'Euga mescla cultura, gastronomia i carbasses gegants

Sant Llorenç de Morunys viurà aquest proper cap de setmana, 28 i 29 d´octubre, la 9a Fira dels Ous d´Euga, una fira carbassera amb origen a la llegenda escrita per Jacint Verdaguer 'Els Tres Savis Prudents dels Piteus'. L´acte central és un concurs de carbasses gegants que tindrà lloc diumenge a la una del migdia amb el repartiment de premis a les carbasses que pesin més. Dins el marc de la fira i durant tot el cap de setmana, hi haurà un mercat de pagès amb la venda de productes artesanals, així com la realització de diferents actes culturals. Entre ells, enguany cal destacar el taller de danses tradicionals i la visita a algunes ermites de la Vall de Lord, a part d´altres activitats dirigides tant al públic adult com infantil. Com cada any, diferents restaurants i establiments de la vall de Lord oferiran una gran varietat de productes elaborats amb "ous d´euga".