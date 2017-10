«Lluitem contra l'estigma social que envolta la salut mental»

arxiu particular

L'agrupació de familiars de malalts mentals i drogodependents de la comarca va ser creada l'any 2001 per un grup de mares i actualment té 142 socis, 41 usuaris i 24 famílies ateses

Quan va començar a exercir de presidenta de l'entitat?

L'any 2015, per motius de salut de l'antic president, vaig assumir la presidència de manera accidental. Poc després, es van convocar unes eleccions, la meva candidatura va ser escollida i vaig començar com a presidenta.

En què ha canviat Sol del Solsonès en els darrers anys?

El Sol del Solsonès és una entitat declarada d'utilitat pública, mantenim la mateixa línia de treball que els anys anteriors. A final de l'any 2015 vam fer un canvi de local, que ens ha proporcionat disposar de més espai, més il·luminació i millor ubicació.

Quins són els objectius i les tasques de l'associació?

A part de l'assessorament i atenció, l'organització de tallers i sortides, comunicació i conscienciació. La nostra intenció és lluitar contra l'estigma social que envolta la salut mental, que no ajuda a la recuperació de les persones.

Quantes treballadores són?

La plantilla està formada per un total d'onze professionals, a més de diversos estudiants que han treballat de manera temporal en període de pràctiques. Som una coordinadora, dos psicòlegs, una educadora, una tècnica social, monitors, tres educadors, una comptable i un coordinador del Pla Estratègic Antidroga del Solsonès i rodalia (PLEAS).

Quins són els propers projectes i activitats?

Com a activitat més propera, aquest dissabte, 28 d'octubre, tindrà lloc la XV Festa del Sol a les dotze del migdia al Teatre Comarcal. I com a projectes, a partir del proper any 2018, posarem a disposició dels ciutadans de Solsona un espai d'assessorament gratuït amb la finalitat d'aclarir dubtes que puguin sorgir respecte a les malalties mentals.