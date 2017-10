Solsona aprova per unanimitat rebutjar l'aplicació de l'article 155 i reclamar la llibertat de Sànchez i Cuixart

L'Ajuntament de Solsona ha convocat aquest dimecres al vespre un ple extraordinari i urgent per posicionar-se en contra de l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol. La moció, impulsada per l'AMI i l'ACM, s'ha votat per punts a petició del PSC. Així doncs, la part del text que s'oposa a l'aplicació del 155 i a la condemna a la violació de drets fonamentals a Catalunya ha rebut el suport de tots els grups municipals (ERC, PDeCAT, CUP i PSC), mentre que el punt que demana fer efectiu el mandat popular de l'1-O ha comptat amb el vot favorable de tots els partits a excepció dels socialistes, que s'han abstingut. D'altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat una altra moció que exigeix la llibertat dels líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. De la seva banda, els regidors de la CUP han demanat la retirada de la bandera europea de la sala de plens "davant la desconfiança que desperten les institucions europees envers Catalunya". El batlle, David Rodríguez (ERC), no s'ha mostrat partidari de la retirada de la bandera però ha demanat més temps per estudiar-ho.