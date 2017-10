La biblioteca de Solsona crea les jornades Llibre d'Artista

La biblioteca Carles Morató de Solsona ha organitzat les jornades Llibre d'Artista, que consten d'un seguit d'activitats per a professionals bibliotecaris, docents de llars d'infants i educació infantil i famílies, dins del nou programa «Creixem llegint, creixem junts», per promoure el gust per la lectura als infants de 0 a 5 anys i potenciar que s'estableixi un vincle afectiu entre adults i petits al voltant del llibre.

Amb les jornades, la biblioteca solsonina vol donar a conèixer als participants un gènere de la literatura infantil i juvenil que defineix com a «obres d'art en forma de llibre», en la creació de les quals es poden utilitzar «infinites tècniques amb diverses intencions comunicatives».