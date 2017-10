La Penya Barcelonista inicia un concurs de dibuix i un d'Instagram

La Penya Barcelonista de Solsona i Comarca engega el primer Concurs de Dibuix enfocat als petits, per triar el calendari i el punt de llibre de l'any 2018, i un d'Instagram obert a tothom. Dissabte 28 d'octubre al matí, al local de l'entitat, tindrà lloc el concurs de dibuix. El jurat es reunirà diumenge per escollir els guanyadors, que seran obsequiats amb «un any de carnet de penyista», segons l'organització.

Respecte al concurs d'Instagram, demana als participants que segueixin el compte de la penya i pengin les seves fotos amb l'etiqueta #SolsonaPenyaFCB els propers mesos. El premi és una samarreta del Barça.