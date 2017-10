Sant Llorenç està preparat per rebre les carbasses gegants de la Fira dels Ous d'Euga

Sant Llorenç de Morunys viurà aquest proper cap de setmana (28 i 29 d'octubre) la 9a Fira dels Ous d'Euga, amb el concurs de carbasses gegants de diumenge al migdia com a activitat destacada. L'Oficina de Turisme de la vall de Lord ha caracteritzat la fira per la barreja de cultura i gastronomia que ofereix, amb les carbasses o «ous d'euga com a principal ingredient».

La 7a edició del Mercat de Pagès també és un dels trets característics de l'esdeveniment piteu, que començarà dissabte al matí amb la visita a les ermites romàniques de Santa Maria de Valls, la Corriu i Sant Martí de Guixers. A les quatre de la tarda hi haurà un taller de danses tradicionals a càrrec de Folkatr3s, que portarà a terme balls col·lectius i en parella, provinents dels Pirineus, els Països Catalans, la Mediterrània i Europa, segons expliquen els organitzadors. Després del taller, hi haurà l'espectacle Xarxa: Euphonia en Clau de Fa, de la compa-nyia L'Animé, al teatre municipal. A les set de la tarda el concert popular del grup Folkatr3s clourà les activitats de dissabte.

Pel que fa a diumenge, a més del popular concurs de carbasses del migdia, al matí també hi haurà un itinerari històric per Sant Llorenç de Morunys, seguit del campionat de bitlles catalanes, la cercavila dels gegants pel nucli antic, amb el grup de grallers Som Kom Som i els gegants i grallers de Guixers, a més del ball de la coca. Com cada any, diferents restaurants i establiments de la vall de Lord oferiran una gran varietat de productes elaborats amb «ous d'euga».

L'esdeveniment carbasser té l'origen en la llegenda escrita per Jacint Verdaguer Els Tres Savis Prudents dels Piteus, que explica que uns hostalers van enredar tres visitants de Sant Llorenç de Morunys presentats com a «savis». Primer, tapant-los la llum del dia de l'habitació, i després, fent-los creure que els venien un ou d'euga, quan era una carbassa.