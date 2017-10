«Volem donar feina a la gent que treballa el cacau a Brasil»

Oro Vivo és la marca de xocolata sota la qual el brasiler Renato Souza i la italiana Sofia Cricchio han desenvolupat el seu projecte de vida a Solsona, a l'obrador del carrer Sant Llorenç número 41. Estan situats al bell mig del nucli antic solsoní. Estan treballant per portar el cacau de la zona amazònica brasilera de Boca do Acre, d'on ve Souza, en una acció que ha de revertir econòmicament en el desenvolupament de la gent d'aquest territori.

Com va arribar a Solsona?

A Brasil, treballava en un centre que barrejava espiritualitat i menjar sa, que em va permetre viatjar per diversos llocs del món i acabar a Catalunya. Vaig anar a parar a una fàbrica de xocolata de Cellers, a Torà. Vaig començar a treballar-hi voluntàriament, amb passió. Llavors, amb la Sofia ens va sorgir l'oportunitat de viure a Solsona, sobre un obrador, on fa dos anys que fem xocolata artesana.

I volen treballar amb cacau que els arribi del Brasil?

Sí, volem donar feina a persones de Boca do Acre (Amazones, Brasil), per tal que cuidin la seva terra i no la malvenguin a la primera multinacional que hi passi. A més, allà hi ha molts arbres del cacau. Solíem menjar-nos els fruits i també fer pasta de cacau.

Com és el procés de creació de la xocolata artesana Oro Vivo?

Treballem a partir de la pasta i la mantega de cacau, a les quals afegim petites dosis de sucre morè. Llavors, no deixem que la barreja es refini gaire abans de posar-la als motlles. Un dels objectius que tenim és acabar fent tot el procés nosaltres, premsant les llavors de cacau per obtenir la pasta i la mantega.

Per què el nom d'Oro Vivo?

Perquè entenem la xocolata com l'or de la natura. Oro vivo de la floresta és el nom sencer, amb la deessa del cacau dibuixada en cada embolcall de cada rajola de xocolata. L'artista solsonina Margarita Bermejo l'ha dissenyada i l'ha pintada a l'oli, sense oblidar les flors daurades del cacau.

Quins productes ofereixen?

Oro vivo és xocolata negra, presentada en les varietats amb pebre negre, amb pistatxo, gingebre, llavors de cafè i de cacau torrades al moment, estèvia, flor de sal que ve de Sicília? Però també hi ha una línia de xocolata amb llet d'ametlles i una en pols.

Quants treballadors són?

Aquí a l'obrador som dos, però hi ha diverses persones col·laborant en comunicació, dissenys... I formem part d'Artesans del Solsonès, que ens agrada molt pel seu compromís polític. Lluitar pels valors de proximitat i respecte per la natura és una forma d'activisme polític, que amb Oro Vivo volem seguir potenciant.