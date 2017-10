Solsona no troba la solució econòmica per fer una piscina coberta a la ciutat

La piscina coberta és una necessitat per a Solsona i comarca. L'any 2006 era una de les obres de més envergadura del pressupost municipal, però l'Ajuntament solsoní, encapçalat per Jordi Riart (CiU), no va rebre la subvenció de la Generalitat perquè el terreny proposat no s'ajustava als requisits de la convocatòria i no se n'havia acreditat la propietat real. Es volia construir en un terreny al costat de la Sala Polivalent. Actualment, continua havent-hi demanda ciutadana i l'equip de govern de l'Ajuntament de Solsona n'és conscient, així com l'oposició.

Segons Òscar Garcia, portaveu de la CUP, la creació de la piscina coberta va ser un dels punts del programa cupaire de les darreres eleccions. «Vam estar estudiant diverses opcions, des de fer una piscina nova, cobrir la piscina descoberta municipal... Llavors, vam veure que es podria cobrir la piscina que hi ha al pati de l'escola Vinyet, que és un terreny municipal». Seguint amb les paraules de Garcia, hi ha ajuntaments com ara el de Capellades que tenen «una piscina amb una coberta que es munta i es desmunta segons si és hivern o estiu».

Marc Barbens, portaveu de CiU a l'Ajuntament solsoní, coincideix en l'opció de cobrir la piscina exterior del pati de l'escola Vinyet, i afegeix que «la creació d'una piscina coberta comporta una inversió econòmica molt gran, tant pel que fa a la creació com al manteniment. És complicat que sigui assumida totalment de manera municipal. Potser hauríem d'estar oberts a possibles socis privats».

L'any 2010, el que era regidor d'Esports de l'Ajuntament, Salvi Nofrarias, va explicar que hi havia hagut contactes amb algunes empreses disposades a rebre una concessió, fer front a les obres i assumir la gestió de l'equipament, però el canvi de cicle econòmic va fer que es retiressin les ofertes.