El Consell Comarcal fa la primera aprovació del Pla Especial Urbanístic

El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic del Centre de Tractament de Residus situat al terme municipal de Clariana de Cardener. Ho va fer per unanimitat en el darrer ple extraordinari, dijous passat.

La proposta actual, que inclou l'Estudi Ambiental Estratègic, es presentarà al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, per «rebre'n informes i poder acabar aprovant el pla especial definitiu», segons informen tècniques del Consell Comarcal, que afegeixen que ja «n'havíem tramitat un, però ens van comunicar que faltava la part ambiental». Aquesta part del Pla Especial es guia per criteris de desenvolupament sostenible, i demana que els propers estudis ambientals estratègics incloguin un apartat on es relacionin els hàbitats d'interès comunitari, a més de la descripció del sistema d'enllumenat, per tal que es restringeixin i es minimitzin «les necessitats d'enllumenat exterior per mantenir els valors naturals de l'entorn boscós». Una altra de les demandes és l'avaluació de la qualitat de l'aire o la compatibilitat de l'activitat del centre amb la prevenció d'incendis.

Seguint amb les paraules del text aprovat en el darrer ple extraordinari del Consell Comarcal del Solsonès, les actuacions del Pla Especial Urbanístic del Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener inclouen la creació del Parc Ambiental i l'Aula ambiental, a més de zones annexes per a la sensibilització, l'educació i recursos didàctics per la promoció de la correcta gestió dels residus.

També es preveuen la construcció d'un hort i un altre espai destinats a fomentar l'autocompostatge a partir dels residus orgànics.