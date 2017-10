La Fira d'Ous d'Euga i el bon temps omplen els carrers de Sant Llorenç de Morunys

Ahir al migdia era complicat trobar un aparcament buit al nucli de Sant Llorenç de Morunys i els carrers del nucli antic eren plens de gent que visitava la Fira dels Ous d'Euga, tal i com es coneixen a la vall de Lord les carbasses en record d'un breu conte humorístic de Jacint Verdaguer. Famílies senceres de la mateixa vall, segons residents i visitants de la fira van gaudir d'un cap de setmana amb unes temperatures molt agradables que van contribuir a l'èxit de la novena edició d'aquesta fira que, a més a més, convivia amb el Mercat del Pagès.

Les parades de castanyes i panellets pròpies de la temporada s'alternaven amb objectes d'artesania i les inevitables carbasses exposades a la plaça de la Canal, on també s'hi podien degustar els productes alimentaris derivats de les carbasses, com ara el cabell d'àngel, el bull, el gaspatxo o l'arròs de carbassa, tot i que el plat estrella era un xafat de botifarra negra, bolets i carbassa.



Folklore i ous d'euga



A més a més, i com ja és habitual, el folklore de la vila (que precisament evoca amb humor el conte de Verdaguer) va desfilar en un passacarrers que va desembocar a la mateixa plaça de la Canal i on es va ballar el Ball de la Coca. En finalitzar, es va repartir coca per a tothom. Un dels moments més esperats de la fira va arribar al migdia amb el concurs de carbasses.

Els competidors participaven en dues categories: la carbassa més gran de la fira i la més gran cultivada a la vall de Lord. El primer premi va anar a parar a una carbassa de 442 quilos cultivada al municipi de Lalueza, als Monegres d'Osca; i la carbassa guanyadora del concurs local va ser per a Joan Valielles, amb una peça de 269 quilos. Fa cinc anys que Valielles cultiva carbasses i ja ha guanyat en quatre edicions i en l'altra va quedar en segona posició, tot i que ell assegura que «el cultiu de carbasses tan grans no té secrets», tot i que reconeix que «cal ser-hi cada dia, ja et pots oblidar de fer vacances». El guanyador del concurs diu que «aquesta temporada no ha estat bona» i ho atribueix a «la calor i els canvis bruscs de temperatura».

Els organitzadors també van programar activitats de caire cultural com la visita a algunes de les ermites de la vall, dissabte al matí, o bé l'itinerari històric per Sant Llorenç de Morunys d'ahir diumenge al matí.

Dissabte també hi va haver l'obra de teatre Euphonia en clau de fa de la companyia CIA l'Animé, al teatre municipal piteu, seguida del concert popular amb el grup Folkatr3s, mesclant música i ball a la plaça de la Canal.