Anem per Feina comença les sessions grupals sobre la recerca d'ocupació

El programa Anem per Feina del servei Connectem 2017 iniciarà les sessions la setmana vinent, a partir del 7 de novembre. Els acompanyants i coaches Moisès González i Montse Rodrigues s'encarregaran de «formar un equip de persones que té per objectiu trobar feina», en paraules dels organitzadors.

Les sessions, repartides entre el mes de novembre, consten d'una part desenvolupada grupalment, amb una formació grupal en lideratge coactiu, i una part individual, basada en l'acompanyament personalitzat. Pel que fa a les vuit sessions grupals, buscaran desenvolupar la confiança dels participants i de tot el grup, per «fer aflorar talents, actituds, aptituds, i valors que contribueixen a aportar riquesa al grup i als seus integrants», segons els organitzadors. A més a més, el compromís i la corresponsabilitat seran dos valors clau en el desenvolupament d'Anem per Feina, organitzat per l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar), amb la col·laboració del Servei d'Ocupació i la Generalitat.