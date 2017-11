Mineria d'Abocadors troba en l'abocador del Solsonès un exemple per estudiar

La jornada «Mineria d'abocadors, tendències i oportunitats», celebrada entre Barcelona i Clariana de Cardener, s'ha centrat en l'aplicació de diverses tècniques en antics abocadors urbans i industrials. El segon dia de les jornades va ser dedicat a estudiar i visitar la prova pilot desenvolupada a l'antic abocador de Clariana de Cardener durant l'estiu del 2015, ja que és el primer exemple de mineria d'abocador desenvolupat en el conjunt de l'Estat espanyol. El conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona, ha destacat la instal·lació de gestió de residus de la comarca del Solsonès com «un instrument pioner a tot l'Estat en la gestió de residus». A més, «l'espai del dipòsit controlat de residus deixa de ser, gràcies a la mineria, un espai inert per convertir-se en un espai viu», continua Bajona.

L'acte ha estat organitzat per la Borsa de Subproductes del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, l'EIT (European Institute of Innovation and Technology) i Raw Materials, i ha tingut el suport de l'Agència de Residus de Catalunya. En l'edició d'enguany, hi han participat 120 professionals i investigadors d'arreu d'Europa, una trentena dels quals van visitar les instal·lacions de Clariana de Cardener.