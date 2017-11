Solsona fomenta la lectura dels infants amb «Creixem llegint, creixem junts»

Les famílies amb infants de 0 a 5 anys que s'inscriguin a la biblioteca Carles Morató de Solsona al nou programa «Creixem llegint, creixem junts» rebran una motxilla plena de guies temàtiques i recomanacions per a la lectura, bibliografia i altres documents. És una part del nou projecte que posa en marxa l'equipament. La regidora de Cultura de l'Ajuntament solsoní, Sara Alarcón, i la directora de la biblioteca, Ester Barniol, van presentar el projecte ahir al saló de les Homilies d'Organyà del mateix equipament.

El programa s'emmarca en la línia de treball de la biblioteca enfocada a promoure l'hàbit lector i desvetllar el gust per la lectura des de ben petits. En paraules de Sara Alarcón, un dels objectius és «ampliar els serveis» per a les famílies amb fills d'aquesta franja d'edat i, de l'altra, «coordinar sota un mateix paraigua aquelles propostes que ja estan fent diversos agents socials i equipaments locals i comarcals». Segons Ester Barniol, també es pretén establir un vincle afectiu entre adult i infant a partir de les experiències vinculades al llibre, incrementar les capacitats imaginatives i sensorials dels més petits, afavorir la implicació de les famílies en aquest terreny i coordinar diferents activitats que es realitzen «entorn del desenvolupament afectiu i cognitiu dels infants per acompanyar-los en el seu creixement».

El programa neix inspirat en un projecte ja consolidat a la biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer, i amb la seva col·laboració, han «casat totes les parts», explica la regidora de Cultura Sara Alarcón. Núria Arbós, responsable del servei a la biblioteca balaguerina, no ha pogut assistir a la presentació però ha fet un vídeo que s'ha mostrat al final. Arbós ha explicat que hi ha «situacions vitals complicades que és millor explicar-les amb contes».



Col·laboració

Les famílies que s'apuntin a «Creixem llegint, creixem junts» rebran informació periòdica de les activitats que s'organitzin al llarg de l'any, a més de material amb recomanacions bàsiques relacionades amb la lectura. Arbós ha dit que «el projecte té molt fons», just després de destacar la col·laboració entre diversos agents per tal que tot flueixi. Per exemple, davant la mort d'un familiar. «Si la família va al CAP o al centre educatiu i allà se'ls dóna una guia de lectura, ja sabran millor com enfocar la situació», conclou Arbós.