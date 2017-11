La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua obre el seu primer concurs

El servei de reparacions i manteniment de les instal·lacions hidràuliques de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigües del Solsonès (MAAS) s'ha posat a concurs. «És el primer cop que es fa un concurs a la Mancomunitat. L'any passat n'havíem intentat fer un, però va quedar adulterat», explica el president de l'ens i alcalde de Clariana de Cardener, Francisco Rovira, i afegeix que «l'empresa que tenia el servei ja estava en pròrroga, i ara el concurs s'havia de fer tant sí com no, i s'havia de fer bé».

L'import de licitació del concurs és de 265.218,00 euros sense IVA. El contracte és d'un any, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un any més. «L'empresa començaria a treballar a principi del 2018», continua Rovira. També es preveu la possibilitat de subcontractació, amb un límit del 25%. Pel que fa als terminis, el de presentació d'ofertes finalitza el 22 de novembre del 2017, i el proper 13 de novembre és la convocatòria per fer la visita informativa a les instal·lacions, amb sortida des de les oficines de la Mancomunitat.

«Les bases es van aprovar al darrer ple de l'ens, i ara el concurs està en exposició», afegeix el president i alcalde de Clariana de Cardener. L'obertura de pliques serà el proper 27 de novembre. El sistema d'abastament de l'ens comarcal té operativa una xarxa de distribució de més de 750 quilòmetres, que té més de 1.700 connexions en un àmbit geogràfic d'una superfície d'uns 710 quilòmetres quadrats.



Concurs i polèmiques



El president actual de l'ens, Francisco Rovira, ha explicat la seva intenció de «fer les coses bé en aquest primer concurs que obrim des de la Mancomunitat. El de l'any passat no es va poder tirar endavant perquè es va adulterar», continua. A principi del 2017, l'anterior president de la MAAS des de feia dos anys i alcalde de Riner, Joan Solà, va explicar a la premsa que tenia la intenció de plegar perquè estava en desacord amb la contractació de Ditec, l'administrador del qual és fill del director tècnic de l'ens comarcal.

Solà, que també havia estat president del Consell Comarcal del Solsonès, va afegir que no es tractava que l'empresa donés «un mal servei», sinó que «la Mancomunitat, que ja fa una bona gestió, ha de complir, a més, amb la legalitat». Abans que presentés la seva dimissió, la Mancomunitat el va fer fora amb una moció de censura aprovada per 9 dels 11 membres del ple. Poc després, també es va destituir el secretari, després que aquest hagués signat un informe en què assegurava que existia incompatibilitat en la relació contractual amb Ditec, una empresa que històricament ha treballat per a l'ens.



Externalització



Com que la Mancomunitat no disposa dels mitjans necessaris, externalitza les funcions de manteniment, conservació i reparació de les seves instal·lacions hidràuliques. L'ens comarcal, constituït formalment l'any 1981, es va formar inicialment amb els ajuntaments dels municipis de Solsona, Olius, Riner, Llobera, Clariana de Cardener i Pinós. Posteriorment, s'hi van integrar els de Castellar de la Ribera i Pinell (1984), el de Lladurs (1989), i per últim el de la Molsosa (2003).

Així, actualment la Mancomunitat està formada per deu ajuntaments de la comarca del Solsonès, i també abasta veïns de setze termes municipals «entre els quals es troben Basella, a l'Alt Urgell; Biosca, Torà, Torrefeta i Florejacs, a la Segarra; Vilanova de l'Aguda, a la Noguera, i Cardona, al Bages.