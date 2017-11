Solsona arranja dos aparcaments i una desena de carrers amb reg asfàltic

Entre aquesta setmana i la vinent l'Ajuntament de Solsona arranjarà el paviment de dues zones d'aparcament i una desena de vials del municipi mitjançant reg asfàltic. A principi de setmana es van fer els treballs de preparació dels terrenys, avui, divendres, s'executen alguns carrers, mentre que la setmana vinent es farà la segona tanda d'obres.

Es condicionaran l'aparcament del carrer de Marià Fortuny i el de l'antic Club Sant Jordi, a l'avinguda del Claustre. Pel que fa a les vies, les que es milloraran són el carrer Nou, el d'Adolf Mas, un tram del del Bisbe Vidal i Barraquer i del dels Tints, el carrer de les Vinyes, el dels Pallaresos, la Tramuntana i el Camí de la Creu (a la Creu Blanca), entre d'altres.

Les obres s'han adjudicat a l'empresa Sorigué per un import de 39.800 euros. Els regs asfàltics, que consisteixen en tractaments superficials amb tres capes de graveta i dues de reg, són una solució que, segons la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, permet «arranjar provisionalment els vials que, per diversos factors, tenen pendent la urbanització definitiva. Però es millora la qualitat de vida dels veïns». En alguns casos, aquesta opció és l'única possible per al tipus de vial, com el camí de la Mare de la Font.