Busquen un home de 80 anys desaparegut en un bosc del Solsonès

Un home de 80 anys ha desaparegut dissabte al matí mentre passejava per un bosc de la zona del Montcalb, situat a la banda nord-oriental del municipi de Guixers al Solsonès.

La família ha donat l'avís entre les 11 i quarts de 12 del matí i s'han desplaçat fins allà cinc vehicles dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. També hi ha anat un helicòpter que ha estat volant per la zona durant una hora i mitja.

L'home solia caminar per aquesta zona però la família, com que no el localitzava des de feia estona, ha donat l'avís.

Els Bombers continuen treballant per tal de trobar l'home. En cas de no localitzar-lo, tenen previst tornar a enviar l'helicòpter el diumenge el matí.