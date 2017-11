La colla castellerera de Solsona ha desaparegut totalment del mapa

Els Castellers de Solsona, colla creada l'any 2011, «han quedat a zero», en paraules de Pere Vilaginés, que va exercir de cap de colla durant anys. «Com que no hem pagat assegurança perquè ja no som suficients per fer-ho, no podem actuar», continua Vilaginés, «no podem fer ni un trist pilar».

A principi de l'any 2016, els de la camisa groga preveien un any d'aturada i una sola actuació per la Diada nacional. Clara Agut, la presidenta de l'entitat, explicava que la manca de compromís dels membres de la colla a l'hora dels assajos va portar la junta a prendre la decisió d'aixecar castells només en una actuació. Agut afegia que fer castells és «una activitat que lliga molt, els assajos són dos cop per setmana i, normalment, tenim una vintena d'actuacions per temporada».

També es mostrava conscient de la situació i de la manca de temps dels seus components, implicats en molts temes, «qui no és al bàsquet, és al futbol», i això havia portat la colla a no tenir prou gent per preparar els castells des de feia un parell d'anys. Tot i així, Agut es mostrava optimista i deia que els 200 socis de l'entitat els esperonaven a continuar, i que tenien clar que no volien «tancar la colla». Per a ella, l'únic que mancava era el compromís de la gent.



Confiança

«Hi ha components dels castellers que han anat a Guissona, Súria o Sabadell per continuar fent castells», afirma Pere Vilaginés, «i és que aquí no podem fer un 3 de 7, per exemple. És una qüestió de confiança, si el que ha de pujar no veu una bona pinya...».

David Manzano, que també va ser cap de colla dels castellers solsonins, explicava l'any 2015 que la colla havia tingut «alts i baixos», i que s'havia de tenir en compte que «no som en una plaça castellera tradicional». Tot i així, Manzano es mostrava esperançat i afegia que els nens petits que havien vist fer castells a la ciutat, podien ajudar a fer créixer la colla.



Les xarxes socials

Pel que fa a les xarxes socials, el seu compte de Twitter tan sols ha fet una publicació des de final de l'any 2015, moment en què estava més actiu. Al setembre havien actuat per l'Empalme de Cardona i per la Via Lliure de la Diada catalana a Barcelona. El 6 de setembre del mateix any van aconseguir fer un 3 de 7 per la Festa Major de Solsona, davant de l'Ajuntament. Respecte a la web castellersdesolsona.cat, tot i mantenir el nom de l'entitat, ara mostra contingut relatiu a un blog de turisme de Barcelona, amb títols de continguts com ara «dieta paleolítica, la nova tendència a Barcelona» o «turismo sexual a Barcelona».

Els inicis de la colla, que va començar a actuar l'any 2011, van ser prometedors. La primera actuació va ser a Valls, a les Festes Decennals de la Candela de la capital de l'Alt Camp. Tanmateix, cada cop s'han anat veient menys camises groc clar aixecant i aguantant castells pel Solsonès i pel territori català.