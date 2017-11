Un veí de Guixers de 80 anys, desaparegut a Montcalb

Un home de 80 anys de Guixers roman desaparegut des d'ahir al matí, quan passejava per un bosc de la zona de Montcalb, situat a la banda nord-oriental del municipi solsoní.

La família va donar l'avís entre les 11 i quarts de 12 del matí i tot seguit es van desplaçar fins al sector cinc vehicles dels Bombers. També va participar en la recerca un helicòpter, que va sobrevolar la zona durant una hora i mitja.

L'home solia caminar per aquest paratge, però la família, com que no el localitzava des de feia estona, va donar l'avís. Ahir a l'hora de tancar edició els Bombers continuaven treballant per tal de trobar-lo. En cas de no localitzar-lo, continuaran avui.