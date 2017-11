Lladurs començarà a cobrar el 2018 pels anuncis i sessions fotogràfiques

L'Ajuntament de Lladurs ha aprovat una ordenança perquè les empreses que facin anuncis i sessions fotogràfiques desenvolupades dins del seu terme municipal demanin permís al consistori. El seu alcalde, Joan Vilà, explica que fins ara «qui venia a fer rodatges a les carreteres del terme demanava permís a Trànsit (Generalitat) o a la Diputació de Lleida, però ara volem que també ens demanin permís a nosaltres, perquè no vénen per les carreteres sinó pel paisatge del voltant».

Vilà també remarca que l'ordenança aprovada per part de l'Ajuntament, que començarà a funcionar a partir del gener del 2018, «no és per fer-nos milionaris, sinó perquè qui vingui sigui conscient que el paisatge és municipal, i l'espot el venen a fer pel paisatge que tenim, que és totalment verge». Lladurs és el segon municipi més extens de la comarca del Solsonès, amb gairebé 129 quilòmetres quadrats, darrere de Navès, qué té una mica més de 143 quilòmetres quadrats. Segons informa l'Ajuntament, Lladurs es caracteritza per un relleu esquerp format per murs de conglomerat solcats amb l'erosió fluvial de rius i rieres, el que configura una «varietat paisatgística d'una bellesa sorprenent», de la qual destaquen l'espai d'interès natural de la Ribera Salada i el de les serres de Busa-Bastets-Lord.

L'alcalde, Joan Vilà, no recorda el nombre exacte d'anuncis que s'hi han portat a terme darrerament, perquè, seguint les seves paraules, «n'han estat molts durant molts anys». Tot i així, destaca l'anunci que la marca automobilística Ferrari va gravar al nord de la comarca fa poc més d'un any. «Va sortir la recta del Cap del Pla», la carretera LV-4241, explica Vilà. L'alcalde afegeix que «altres marques de cotxes com BMW, Citröen o Peugeot també han gravat anuncis a Lladurs.

Guixers va ser el primer municipi que va fer pagar pels rodatges dins del seu terme. Marià Chaure, el seu alcalde, ha explicat que la vall de Lord «és preciosa», un dels motius pels quals tantes empreses hi desenvolupen rodatges. L'altre «gran motiu», seguint les seves paraules, és que «el preu és bastant barat. Fa un parell d'anys, arran de la vinguda d'un camions holandesos, ens van explicar que en altres països europeus els cobraven molt més. Per tres o quatre segons d'anunci, mobilitzen una mà de gent i infraestructura! Camions, càterings...», conclou Chaure.