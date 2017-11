El municipi de Navès va aprovar fa anys la mateixa normativa i taxes que Guixers

Navès, el municipi més gran de la comarca del Solsonès, amb més de 143 quilòmetres quadrats i uns 280 habitants, va aprovar «fa un parell d'anys» la mateixa ordenança que Guixers, «amb els mateixos preus», explica el seu alcalde, Josep Maria Casafont. Navès rep uns 7 o 8 rodatges cada any des de l'aprovació de l'ordenança reguladora de preus públics per a les filmacions i sessions fotogràfiques, el que li comporta uns 5.000 euros d'ingressos anuals, xifres semblants a les del municipi guixerès.



La Llosa del Cavall

«Fins i tot hi ha empreses audiovisuals que han hagut de pagar als dos municipis per gravar als dos termes», continua Casafont, que afegeix que el pantà de la Llosa del Cavall és l'indret més utilitzat per a les filmacions.

Els ingressos que l'Ajuntament navesenc rep de les empreses audiovisuals van a «finançar serveis bàsics que té l'Ajuntament, com ara repassar camins, serveis d'aigua o de llum», explica Josep Maria Casafont.