El Carnaval de Solsona presenta cartell i novetats

El Carnaval de Solsona ja té cartell. El disseny de l'artista solsonina Nicola Roca va ser el més votat entre els socis i sòcies presents a la reunió de novembre de l'Associació de Festes del Carnaval solsoní. La seva presidenta, Àngels Guilanyà, també va avançar que enguany, els bufons només podrien ser portats pels socis de l'entitat, ja que, si no, «hi havia un col·lapse, per ser bufó hi havia una llista d'espera d'anys». Membres de la junta de l'associació afirmen que «el temps d'espera arribava fins a l'any 2020, el que comportava un descontrol».

L'edició de la popular festa solsonina, enguany, començarà el cap de setmana del 3 i el 4 de febrer del 2018, amb les activitats prèvies, i els seus actes centrals es desenvoluparan entre el 8 i el 14 de febrer del 2018. «El programa es mantindrà semblant al dels altres anys», han afegit membres de la junta. Tot i així, serà en properes reunions quan s'explicarà «amb més detall el programa del Carnaval, i es dirà els grups que vindran, per exemple», continua la presidenta de l'associació Àngels Guilanyà.

Com a novetats, aquest any hi va haver el canvi d'ubicació de l'arribada de comparses i del rei Carnestoltes, que va tenir lloc a la carretera de Torà i que va facilitar una millor organització del públic. I hi va haver més canvis, com ara la incorporació al programa de la Nit d'Assaig, el dissabte abans de l'esclat de la festa, i el primer Quina Ressaka! del diumenge, que va «portar activitat a la plaça Major de Solsona en un moment del diumenge en què no n'hi solia haver», va explicar Àngels Guilanyà en la reunió just després del Carnaval, i afegia que l'associació es plantejava mantenir les novetats en les properes edicions. Pel que fa als punts a millorar, els socis volien afegir més animació a la plaça Major durant el Carnaval Infantil i millorar l'organització del repartiment de coca, figues i vi que es fa dimarts, un dels actes més antics.



Cartells reivindicatius



En la reunió de novembre, els socis voten el cartell que prefereixen per anunciar la propera edició de la festa solsonina, que enguany tindrà un disseny de l'artista solsonina Nicola Roca, escollit amb 12 vots entre les 13 propostes presents. Es tracta d'un ruc a la Torre de les Hores que diu que el Carnaval el portem a dins. A més, l'element penjat, en aquest cas, és una porra. Roca ha fet una crítica del moment polític actual, «ja que la porra penjada representa una denúncia de la violència i la repressió». L'estudiant de disseny de 21 anys també ha volgut mostrar «l'ambient festiu que es viu durant la festa amb la cara del ruc, que és molt còmica».

A més, a sota de la Torre de les Hores, hi ha «un munt de gent de colors diversos, per mostrar la varietat de comparses i cultures que es mesclen per Carnaval», afegeix Roca, que també ha volgut recordar la cançó carnavalera «estem governats per quatre rucs».

El segon cartell més votat, amb 11 vots, mostra la imatge d'un bufó que diu «Sí al Carnaval», també fent referència a l'actualitat política actual. Pel que fa al tercer cartell més votat, amb 8 vots, representa una noia vestida amb la bata de Carnaval assenyalant en direcció a Solsona, davant de se-nyals de carretera on també apareixen Torelló i Sallent, en direcció contrària.