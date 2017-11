L'Ajuntament de Solsona s'afegeix a la convocatòria de vaga general

L'Ajuntament de Solsona ha anunciat que s'afegeix a la convocatòria de vaga general d'aquest dimecres 8 de novembre convocada per la Intersindical-CSC. Segons informa el consistori a través d'un comunicat, les instal·lacions municipals romandran tancades al públic i el personal que opti per anar a treballar ho farà a porta tancada. Igual com es va fer durant l'aturada del passat 3 d'octubre, no hi haurà atenció al públic a les instal·lacions de l'Ajuntament solsoní i tampoc obriran portes la Biblioteca ni les instal·lacions esportives. Pel que fa a l'Escola Municipal de Música, s'oferiran els serveis mínims. D'altra banda, la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona i Empresaris per al Solsonès han fet un comunicat conjunt en el qual informen que donen suport a la vaga i esperen que hi hagi una resposta "cívica, pacífica i exemplar com fins ara".

La UBIC de Solsona i l'Associació d'Empresaris per al Solsonès han mostrat a través d'un comunicat el seu rebuig "contra les recents i desproporcionades decisions judicials de l'Audiència Nacional que van acabar amb l'empresonament de gran part de l'equip de govern escollit legítimament pel poble de Catalunya". Tot i mostrar el seu port a la vaga, les entitats també deixen clar que "la decisió recau en última instància a cada un dels associats de forma lliure, individual i amb el respecte cap a la seva diversitat d'opinió i acció".