Una cinquantena de guanyadors de la campanya «Barris antics» visita Solsona

Els guanyadors de la campanya de dinamització del comerç de proximitat «Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir» han visitat Solsona, en una jornada turística que ha combinat una visita guiada, descobriments gastronòmics i de productes locals. Els cinquanta guanyadors, provinents de 20 municipis diferents, van ser rebuts pel primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Lluís-Xavier Gonzàlez, el diputat provincial Eloi Bergós i el president de la UBIC de Solsona, Francesc Ester.

«Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir», que es repeteix anualment, consisteix en un sorteig entre els clients dels comerços locals adherits, mitjançant butlletes dipositades en bústies habilitades als establiments. Hi ha en joc experiències gastronòmiques, nits d'hotel, visites guiades, espectacles i productes típics de la zona.

A Solsona, els visitants van descobrir els punts més rellevants del nucli antic, la catedral i el pou de gel, van dinar en un restaurant solsoní, van rebre xecs regal de 10 euros per comprar als establiments de la UBIC i van marxar amb un lot de productes del Solsonès finançat per la Diputació de Lleida.

Projecte premiat

La campanya «Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir» acaba de rebre a Melilla la Copa Espanya Creativa 2017. El jurat n'ha valorat la col·laboració entre municipis, «el compromís humà per potenciar el patrimoni social, històric i cultural» de les poblacions que hi participen, el «foment del diàleg publicoprivat», la flexibilitat en el nombre de participants, així com el valor imaginatiu, innovador, pioner i transversal. Segons els organitzadors de la campanya, la iniciativa també dóna el patrimoni de cadascun dels municipis participants.