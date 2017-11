La Fundació Volem Feina de Solsona disposarà d'un nou vehicle adaptat

Un conveni entre la Fundació Volem Feina, el Consell Comarcal del Solsonès i l'Obra Social La Caixa permetrà a la fundació disposar d'un nou vehicle adaptat per al transport de persones amb dificultat de mobilitat. L'acord preveu una dotació que supera els 42.000 euros. El gerent de Volem Feina, Carles Viladrich, va reconèixer que el conveni li dóna un plus que va molt bé per a «una fundació sense ànim de lucre».

Per la seva part, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, va assegurar que «la comarca agrairà aquest gest a favor de l'autonomia de la gent gran». A més, Alarcón va voler subratllar que aquest servei permet que les persones grans no s'hagin de quedar a casa i també juga a favor d'evitar un sobreesforç dels cuidadors. La reunió va comptar amb el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Lleida, Josep Galve.