Llencen una pedra contra la seu del PSC de Solsona

El PSC ha lamentat a través de les xarxes socials l'atac que ha patit el seu local. Segons han fet públic, uns desconeguts haurien llançat una pedra de grans dimensions contra la porta de vidre del local la matinada del 8 de novembre. Els socialistes asseguren que "mai havíem pensat que aquest acte de violència passaria a casa nostra" i el consideren un "acte de poca valentia i zero argument".

El partit recorda que sempre s'ha posicionat "a favor del diàleg" i, a més, que ha votat "en contra del 155". Per això, asseguren, "els companys i companyes que formem part d'aquest grup no ens ho mereixem". A través del comunicat deixen clar que continuaran treballant "per tots els solsonins i per un benestar comú". "Reiterem enèrgicament la bona convivència, per el benestar emocional i personal de tothom", conclouen. El PSC forma part de l'equip de govern de Solsona amb un pacte amb ERC.