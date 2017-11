Al Centre Sanitari del Solsonès es cobren hores «sense documentar» des del 1991

arxiu particular

Moment de la roda de premsa arxiu particular

Els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès han treballat més hores de les que especifica el seu contracte, i han cobrat aquestes hores extres «sense documentar» des de l'any 1991. El govern del Consell Comarcal del Solsonès ho ha explicat públicament, en la roda de premsa dels resultats de l'auditoria que va proposar als inicis de legislatura.

D'aquesta manera, les hores extres per prestació de serveis al Centre Sanitari del Solsonès han quedat sense documentar des de fa més de 25 anys. En paraules de membres del govern del Consell, un dels motius és la manca de metges per poder cobrir totes les hores que es necessiten al centre, que treballa «de manera continuada 24 hores al dia, 365 dies l'any». Pel que fa al Centre Sanitari, durant la roda de premsa s'ha fet palesa la necessitat d'una borsa de treball.

La presidenta de l'ens comarcal, Sara Alarcón, ha explicat als mitjans de comunicació més d'una desena de «riscos o incidències rellevants» que s'han trobat gràcies a l'examen dut a terme per l'empresa Faura-Casas. En paraules de Pere Ruiz, el responsable de l'auditoria, «pressupostàriament hem trobat bons resultats pel que fa al nivell d'endeutament, tant del Consell com del Centre Sanitari i el Patronat de Turisme de la comarca, que han complert els objectius d'estabilitat pressupostària. Tanmateix, hi ha hagut uns quants fets potencialment irregulars pel que fa al compliment de les normatives». Alarcón ha afegit que «a partir d'ara hem d'esmenar aquests riscos i irregularitats que hem trobat, i algunes d'elles les hauran d'estudiar els respectius òrgans reguladors».



Responsabilitat

L'equip de govern del Consell Comarcal, format per Esquerra Republicana i un grup d'independents, va dir a principi de legislatura que desenvoluparia l'auditoria, en un «exercici de responsabilitat i de compromís adquirit», seguint les paraules de la seva presidenta, Sara Alarcón.

«Durant l'oposició, sempre havíem fet propostes de millora de la gestió», continua Alarcón, que ha explicat que després dels resultats de l'examen «es demanaran explicacions a l'anterior govern del Consell Comarcal i depenent de les respostes dels òrgans competents que estudiaran els diversos casos, també es podran demanar responsabilitats».