El 15è Concurs de Postals de Nadal de Solsona constituirà la portada de l'agenda

La regidoria de Cultura convoca el 15è Concurs de Postals de Nadal per escollir la il·lustració de la nadala de l'Ajuntament i la portada de l'agenda d'activitats d'aquest any. Les bases es mantenen idèntiques a les de les darreres edicions, i el termini per presentar propostes es tancarà el dia 22 d'aquest mes.

Les tècniques del disseny són lliures i la temàtica s'ha de centrar en les festes nadalenques. Pel que fa a les mides, cal que l'obra sigui de 14 per 18,5 centímetres, en disposició horitzontal o vertical. Cal fer arribar els treballs a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al dia 22 a la una del migdia. L'obra guanyadora es premiarà amb 150 euros i el lliurament tindrà lloc el dia 12 de gener a les set de la tarda a la sala de plens. L'any passat van prendre part en aquest concurs una seixantena de treballs, amb una elevada participació de l'alumnat de l'escola Setelsis. La proposta seleccionada va ser la de Jaume Pla, amb un dibuix realitzat amb carbonet. A l'agenda hi tenen cabuda activitats que es duguin a terme entre desembre i gener.