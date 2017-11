El Fòrum del Talent debat sobre la reforma horària

arxiu particular

Xerrada del Fòrum, amb l´assessor digital Lluís Serra arxiu particular

El Fòrum del Talent de Solsona i Cardona, impulsat per l'Agència de Desenvolupament Local (AdlSolCar), organitza dos debats abans de final d'any sobre la reforma horària i el binomi dones i tecnologia. La primera cita serà dimecres vinent, dia 15, a dos quarts de nou del vespre al saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca, on el promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària, Fabian Mohedano, encetarà la sessió parlant sobre aquest projecte.

Aquest primer espai de debat porta per títol «Millorar en salut i qualitat de vida: la proposta de la reforma horària». En la primera part de la sessió, Fabian Mohedano, que també és diputat, exposarà els aspectes més importants de la Iniciativa per a la Reforma Horària, entitat que treballa per impulsar una transformació social a través d'un canvi d'horaris. A continuació, es donarà pas a l'intercanvi de reflexions i al debat entre els assistents.



Tecnologia i dones

La segona convocatòria serà el 13 de desembre, també a la biblioteca municipal Carles Morató. Núria Salán, investigadora i professora al departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC de Terrassa i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, oferirà una xerrada titulada «Dones, ciència i tecnologia, una cursa de fons».

Aquests espais de debat tenen per finalitat permetre als agents econòmics i socials del territori, i a la ciutadania en general, conèixer i reflexionar sobre conceptes i maneres de fer relacionats amb l'economia social, el talent i l'empresa, la cooperació, experiències innovadores, persones i organitzacions.



Noms coneguts

L'objectiu del Fòrum del Talent de Solsona i Cardona, iniciat el març del 2016, és repensar el model socioeconòmic del territori a partir del debat conjunt dels sectors públic i privat. El projecte és subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

Els cicles de conferències, iniciats amb l'economista Arcadi Oliveres, han conegut i escoltat l'expert en emprenedoria Marc Bernadich, la doctora en pedagogia Maria Carme Boqué, el també economista Ramon Pascual, l'expert en banca ètica Joan Antoni Malé, el doctor en filosofia Jordi Pigem, el doctor en ciències polítiques Joan Subirats, la cocoordinadora del projecte Pam a Pam Laura Muixí, l'assessor digital Lluís Serra, els experts en cooperativisme Xavier Gallofré i Arnau Vilaseca, l'autor del llibre L'empresa més feliç del món David Tomàs, i els tres reconeguts experts en desenvolupament local Santi López, Eduard Jiménez i Paco Ramos. Pel que fa als conceptes, han anat des de l'economia social, la revolució digital, la gestió del canvi, competir o compartir, la banca ètica, els models financers alternatius a la gestió dels conflictes o la participació. Durant l'any i mig del Fòrum del Talent de Solsona i Cardona, més de tres-centes persones han participat en les diverses xerrades i debats.