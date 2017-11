El Berguedà dotarà de serveis l'estació de trail i finalitzarà la rehabilitació del xalet del Catllaràs

El Berguedà és una altra de les comarques que ha estat seleccionada dins les ajudes per a la promoció turística de la Generalitat de Catalunya. Tal com ja va explicar Regió7, el Consell Comarcal del Berguedà rebrà una subvenció de 246.000 euros per continuar-se posicionant en el camp del turisme lligat amb l'esport i el patrimoni industrial i cultural.

Concretament, aquests diners serviran per complementar econòmicament dos projectes destacats de la comarca: la dotació de serveis complementaris a la nova estació de trail de l'alt Berguedà i l'adequació del xalet del Catllaràs per poder-lo adaptar a usos turístics, esportius i relacionats amb la natura. El president del Consell Comarcal, David Font, va explicar que el Berguedà ha treballat dar-rerament per posar en marxa projectes de turisme vinculats a l'esport i al patrimoni industrial i cultural, i va concretar que aquesta subvenció permetrà «relligar l'estratègia de promoció turística de la comarca» com a complement a d'altres subvencions i les aportacions dels municipis.