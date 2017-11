La producció de patata al Solsonès millora la campanya del 2016

Els trumfos de muntanya del nord del Solsonès encaren una temporada «decent», en paraules del president de l'associació de productors de Cambrils, Jordi Sellés. «No ha estat una bona collita, però hem millorat la de l'any anterior. Ho vam passar molt malament per culpa de la forta sequera», segons Sellés.

L'associació de productors cambrilesa està formada per una dotzena d'elaboradors, entre els quals n'hi ha de joves com ara Jaume Vilaginés o Joan Pujantell. Tots dos han continuat la tradició familiar i combinen la producció de trumfos amb el bestiar extensiu. En paraules de Vilaginés, «a Cambrils, la patata és un producte 100% artesanal. La terra la preparem amb el tractor, però acabem collint a mà». Per als productors locals, la Fira del Trumfo i la Sal de Cambrils (Odèn) constitueix un aparador, «per poder donar a conèixer el que hi ha darrere del producte i fer contactes», afegeix Pujantell. «La fira està encarada al turisme, més que a la venda de patates», segons Jaume Vilaginés.



Sequera i retard



La collita d'aquest any «no ha estat generosa», ha explicat Pujantell, tot i que «ha millorat la de l'any passat. En termes generals, cada quilo de llavor n'ha donat cinc o sis de trumfos», afegeix el productor de Cambrils. «Aquí dalt comencem a plantar a final de juny i començament de juliol. Llavors, recollim a partir de mitjan octubre. Ara estem acabant de collir i ja hauria de fer quinze dies o un mes que ho hauríem d'haver fet», continua Joan Pujantell.

El motiu, continua Pujantell, ha estat la manca de pluges, «que ha fet néixer més tard els trumfos, tot i que de manera no tan marcada com l'any passat». Es tracta d'un comportament que els productors ja van patir l'any passat, amb collites entre un 70% i un 80% pitjors que les del 2015.