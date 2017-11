La UBIC i la biblioteca Carles Morató inicien un concurs que omple de llibres els aparadors

La Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC) i la biblioteca Carles Morató han començat la campanya conjunta «Conte contat, ja t'he trobat». Es tracta d'una iniciativa per treure els llibres del seu espai habitual i «donar-los a conèixer en un entorn diferent, com són els aparadors dels establiments associats», en paraules dels organitzadors. Els objectius principals són promocionar l'hàbit de lectura i difondre els establiments de l'associació de botiguers.

En les bases del concurs hi ha seixanta fragments de seixanta contes diferents, que cal associar a cada un dels establiments i indicar a quin conte corresponen. A continuació, caldrà observar els aparadors de cada un dels establiments participants per saber quin llibre tenen i buscar quin dels fragments li correspon, i anotar-ho a la butlleta de participació en l'espai indicat. Finalment, un cop completada, caldrà dipositar la butlleta a l'urna que hi haurà a la biblioteca, des del 6 de novembre fins a l'11 de desembre.



Lectura i llengua

Segons els organitzadors, la iniciativa segueix la dinàmica del joc «No val a badar!», i per tal d'agilitzar la seva realització no s'ha de segellar la butlleta en cap dels establiments participants. «Es lliurarà públicament un obsequi a cada participant que tingui la butlleta encertada», continuen.

La biblioteca municipal solsonina Carles Morató i la UBIC de Solsona animen a la participació «tant de grans com de petits, ja que és una manera lúdica d'enriquir el coneixement de la llengua», afirmen.

Seguint en la mateixa direcció de foment de la cultura, la biblioteca de Solsona està engegant entre octubre i novembre els nou clubs de lectura que coordina.