El SOM i l'Orfeó de Solsona, units per ajudar els refugiats

arxiu particular

Mostra a les escoles de l´exposició sobre els refugiats arxiu particular

El Solsonès Obert al Món (SOM) arriba al concert de Santa Cecília amb la convicció de seguir fent front a la problemàtica dels refugiats. Els darrers mesos, tots els diners que l'entitat solsonina ha recaptat els ha enviat a la plataforma Stop Mare Mortum. Al concert solidari de Santa Cecília, que se celebrarà el 25 de novembre a les vuit del vespre a la sala dels Santa Màrtirs, l'Orfeó de Solsona i el SOM aniran «de bracet», en paraules de la presidenta del SOM Montse Casas, que afegeix que el «fet que dues entitats sumin esforços fa que el resultat final sigui més que positiu».

Tot el que es reculli en aquest concert es destinarà als refugiats també a través de Stop Mare Mortum, que finança «la feina de vuit advocats grecs que acompanyen, ajuden i gestionen l'arribada de les famílies refugiades als nous territoris», continua la presidenta del SOM. A més, en paraules de l'entitat, en l'esdeveniment es presentarà «un jove pianista de gran projecció». Xavier Ricarte, nascut l'any 1998 a Manresa, ha rebut beques i diferents guardons, entre els quals destaca el premi Talent BBVA de Música del 2016. D'aquesta manera, el Solsonès Obert al Món pretén «unir una altra vegada una banda i l'altra del Mediterrani gràcies a la música i la sensibilitat», continuen des de l'entitat.



Més accions

La sensibilització és una de les línies d'acció del SOM. «No podem quedar-nos de braços plegats veient el que passa a través de la televisió, i és per això que, de la mateixa manera que altres vegades, hem actuat en situacions com la guerra d'Iraq o el terratrèmol del Marroc, el tema dels refugiats ens va afectar molt des del primer dia», afegeix Montse Mas, la tresorera de l'entitat.

L'inici del curs 2017-2018 a les escoles de Solsona ha estat marcat per la visita a l'exposició «Rostres de la Mediterrània», amb creacions d'artistes gràfics de 15 països, i «Seguint els passos de n'Asem, de Lesbos a Berlín», formada per fotografies de Maro Kouri. Les mostres situades a l'antiga Caixa Penedès han rebut en els darrers mesos les visites de totes les escoles solsonines. «Tant classes de l'escola Vinyet com de Setelsis i Arrels han vingut, i uns quants alumnes de l'institut Francesc Ribalta també han participat en l'exposició a títol particular», afegeix Mas.

Segons l'entitat, «l'exposició ha estat un èxit». A part de la participació i interès dels alumnes, s'han recollit uns 140 euros voluntaris, que sumats als gairebé 100 euros del concert solidari de festa major, els més de 700 euros de la vetllada poètica d'estiu als Plans d'Olius i els 900 euros del concert «Cançons per canviar el món» del maig, sumen una quantitat que s'apropa als 2.000 euros.



20è aniversari

En el vintè aniversari, que el SOM celebrarà l'any 2018, continuarà el treball que l'entitat ha efectuat durant els darrers mesos. «Intentarem fer una revista, en un monogràfic sobre la problemàtica dels refugiats», explica Montse Mas, que vol afegir-hi «articles de les entitats i conferenciants que han col·laborat amb nosaltres i nosaltres amb elles, com ara Stop Mare Mortum, l'Orfeó... I també volem recollir les aportacions de les escoles que han visitat les exposicions».