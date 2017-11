L'auditoria del Centre Sanitari solsoní detecta incidències

El Centre Sanitari del Solsonès no disposa «d'una borsa de treball com a tal, sinó que se serveix d'una base de dades amb diferents currículums» per a les contractacions urgents i de curta durada, en paraules de la presidenta del Consell Comarcal Sara Alarcón, que ho ha explicat públicament en la roda de premsa dels resultats de l'auditoria sobre l'exercici 2014. L'equip de govern actual, format per ERC i un grup d'independents, van proposar l'auditoria a principi de legislatura, l'any 2015.

Pilar Fons, consellera de Salut i presidenta executiva del Centre Sanitari, s'ha queixat de la «manca de metges per poder cobrir totes les hores que es necessiten al centre, que treballa de manera continuada 24 hores al dia, 365 dies l'any». D'aquesta manera, els professionals provinents de l'Institut Català de la Salut presten també serveis directament al Centre, on els facturen «sense contracte signat», segons Sara Alarcón. Es tracta d'un «incompliment procedimental, perquè els contractes no s'han documentat adequadament», segons el responsable de l'auditoria Pere Ruiz, de l'empresa Faura-Casas.

Una altra «incidència rellevant» del Centre Sanitari del Solsonès prové de l'any 1991, quan «es va absorbir el personal de la clínica que hi havia abans de ser Centre Sanitari, i no s'ha trobat cap document d'aquesta absorció, tot i que les relacions laborals i les nòmines sí que hi són i s'han pagat», continua la presidenta de l'ens comarcal, Sara Alarcón, que ha explicat als mitjans de comunicació més d'una tretzena d'«incidències rellevants» que s'han trobat gràcies a l'anàlisi duta a terme per l'empresa Faura-Casas.

En paraules de Pere Ruiz, pressupostàriament han trobat «bons resultats» pel que fa al nivell d'endeutament, tant del Consell com del Centre Sanitari i el Patronat de Turisme de la comarca, que han complert els objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute públic.

L'equip de govern, format per Esquerra Republicana i el grup d'independents, va dir a principi de legislatura que desenvoluparia l'auditoria, en un «exercici de responsabilitat i de compromís adquirit», seguint les paraules de Sara Alarcón, que ha afegit que «a partir d'ara hem d'esmenar aquestes incidències que hem trobat, i algunes d'elles les hauran d'estudiar els respectius òrgans reguladors».



Responsabilitats



«Durant l'oposició, sempre havíem fet propostes de millora de la gestió», continua Alarcón, que ha explicat que després dels resultats de l'auditoria «es demanaran explicacions a l'anterior govern del Consell Comarcal i depenent de les respostes dels òrgans competents que estudiaran els diversos casos, també es podran demanar responsabilitats».

El vicepresident del Consell, Francesc Xavier Mas, ha afirmat que «l'auditoria és per saber per on anem», i ha afegit que després del canvi de govern, la intenció era deixar-ho tot net i clar «perquè després no hi hagi coses que ens les imputin a nosaltres».