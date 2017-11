L'Ajuntament de Solsona fa una rebuda institucional a la pubilla de Catalunya

arxiu particular

Montraveta, al centre arxiu particular

L'Ajuntament de Solsona oferirà avui una rebuda institucional a Anna Montraveta i Riu, proclamada pubilla de Catalunya el setembre passat. És la primera vegada que una solsonina i una representant de les comarques lleidatanes assoleix aquest títol, concedit per Foment de les Tradicions Catalanes. A més de la corporació, hi assistiran altres representants del pubillatge amb títol nacional i els solsonins, així com també expubilles de la ciutat des que s'hi va implantar la tradició el 1969. En un acte breu que tindrà lloc a la sala de plens, prendran la paraula l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, el president de Foment de les Tradicions Catalanes, Gil Vi-larrasa, i la pubilla.