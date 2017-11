La Policia Local solsonina ampliarà la seva plantilla amb dues places més

L'Ajuntament solsoní ha posat a concurs dues places d'agent de la Policia Local. La intenció del consistori és ampliar la plantilla, integrada per nou places d'agent i dues de caporal, consolidar-la i constituir una borsa de candidats per a futures necessitats. La Junta de Govern Local de Solsona ha aprovat les bases de convocatòria de dues places d'agent de la Policia Local mitjançant un concurs oposició.

La darrera convocatòria d'aquestes característiques a Solsona va constar d'una primera fase de concurs, en què es valoraven els mèrits de les persones que s'hi havien presentat, i una fase d'oposició, que constava de proves diferents, totes eliminatòries.



Concurs oposició

Pel que fa a les proves, es comença per la valoració de l'aptitud física dels candidats, la prova de cultura general, la prova teòrica i el psicotècnic, abans d'arribar al reconeixement mèdic definitiu i a ser reconeguts com a aptes o no. Qui vulgui presentar-se al procés selectiu té 20 dies hàbils per lliurar la documentació al consistori.