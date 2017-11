La tercera sessió del Cicle de Projeccions mescla cicloturisme, viatges i família

El Cicle de Projeccions del Centre Excursionista del Solsonès continua les seves sessions de cinema amb el film Petits nòmades a Sud-amèrica, avui dissabte a dos quarts de deu al Teatre Comarcal de Solsona. La tercera sessió del cicle explica la història d'una família que té el cicloturisme com a filosofia de vida i manera de viatjar.

Concretament, a Petits nòmades a Sud-amèrica, la família viatja durant sis mesos per Argentina, Xile, Bolívia i Perú, i el ritme de la pedalada el marquen les dues filles. Els pares veuen els viatges com una via d'aprenentatge.