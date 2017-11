Daniel Gabarró torna a Solsona per parlar sobre polítiques de gènere

Amb el títol «Si hi ha mil maneres d'estimar, per què només parlem d'una?», el pedagog i formador Daniel Gabarró impartirà un taller formatiu sobre com incorporar la perspectiva LGBTI en l'àmbit educatiu el proper 22 de novembre, de les sis de la tarda a les vuit del vespre, a la Biblioteca Carles Morató de Solsona.

L'objectiu de la formació, adreçada a docents i a altres agents educatius, és donar eines pràctiques per aconseguir espais educatius més segurs i inclusius en aquest sentit. Segons comenta Gabarró, «certs silencis a l'escola poden generar dolor i culpa en els infants». És per això que el pedagog donarà recursos que permetin trencar silencis i gestionar les situacions de desacord amb les quals es poden trobar els professionals «quan decideixen parlar obertament d'allò que normalment no es parla». El mateix dia al matí també hi haurà formació per a personal tècnic i càrrecs electes de diverses àrees.

La proposta ha sorgit al Consell Comarcal del Solsonès amb el suport del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de l'Institut Català de les Dones i la col·laboració de l'Ajuntament solsoní.