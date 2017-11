Glopets de clorofil·la amb denominació d'origen del Solsonès

Coral Linares i Andreu Garasa fa quatre anys que cultiven germinats de blat en una masia de Pinós, al Solsonès, per produir clorofil·la per beure. El primer any van anar a fires com ara la Biocultura i ja els van aparèixer els primers clients de Barcelona. D'aquesta manera, la parella va crear l'empresa Clorofeeling, de venda de germinat de blat i màquines per extreure'n el suc verd maragda, amb el qual es fan els glopets de clorofil·la.

«Estem al bell mig de Catalu-nya i equidistants de tot arreu. A més, hi ha molts productors de blat per aquí a la vora», afegeix Garasa. «El producte el vam conèixer a Banyoles, però la informació provenia d'uns australians, ja que allà és un producte molt conegut», en paraules de l'emprenedor, que de seguida va veure una possibilitat de negoci. A la masia de La Guilella, la parella cultiva el germinat de blat en safates, quan mesura 15 centímetres el tallen, l'espremen amb una màquina especial i n'extreuen el «suc de clorofil·la».