«El suc és ple d'antioxidants, vitamines, minerals i proteïnes»

El germinat de blat, wheatgrass en anglès, fa anys que és un producte dietètic rècord de vendes als Estats Units. El suc que produeix després de passar-lo per la liquadora és «ple d'antioxidants, vitamines, minerals, proteïnes i d'altres nutrients», segons els fundadors de Clorofeeling, Coral Linares i Andreu Garasa. «El suc perd molt ràpid les propietats, és per això que optem perquè la gent se'l prengui a casa, o el facin els restaurants o bars al moment», afegeix Garasa, que des que va començar a cultivar el germinat de blat juntament amb la seva parella van iniciar «una lluita per vendre-ho, però sobretot perquè la gent ho conegui i conegui les seves propietats».

En aquest moment, la família ha aconseguit viure de l'empresa.