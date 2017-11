«El fred i la pluja» són els dos elements que condicionen principalment la collita

Eliseu Vila i Josep Espuga són productors de patates i veïns del municipi d'Odèn que han nascut i viscut en unes terres imponents però també dures. Són amics i es coneixen des de sempre, ja que l'aïllament del territori ha creat relacions personals molt estretes i fortes entre els veïns, plenament conscients de la necessària solidaritat entre ells. A l'inici de la conversa parlen d'una collita de trumfos més aviat escassa, però ben aviat reconeixen que «ha estat una collita bona».

Vila i Espuga incideixen en la peculiaritat d'un territori muntanyós i esquerp que es tradueix «en una productivitat molt diversa entre masies relativament properes»; i expliquen que el fred i la pluja són els dos elements que condicionen la producció d'un territori. Els dos productors de patates d'aquest municipi del Solsonès diuen que «les vendes han anat bé», tot i que Espuga s'apressa a a?rmar que «les ?res són per donar a conèixer el producte i les vendes no són determinants en l'èxit o el fracàs d'un mercat com aquest».