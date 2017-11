El mercat d'Odèn que promociona el trumfo evidencia el canvi del territori

Els vehicles que omplien, ahir als volts de les dotze del migdia, els aparcaments habilitats al nucli de Cambrils (Odèn) i els vorals de la carretera a l'alçada del Salí indicaven l'èxit del segon Mercat del Trumfo i la Sal, un certamen que va néixer sense gaires pretensions.

El sol lluïa i la temperatura era benigna, i facilitava així la presència d'un perfil de visitant en què dominaven famílies amb nens petits, parelles o grups; i molts van acabar la passejada en màniga curta, una situació que estranyava molts assistents arribats d'indrets molt dispars de la geografia catalana i equipats amb roba de muntanya dissenyada per aturar les, teòricament, baixes temperatures d'alta muntanya. El mercat va néixer l'any passat amb l'objectiu «de donar a conèixer Odèn i els seus productes a un públic familiar» explica l'alcalde, Pere Vilaginés. «Volem oferir una fira acollidora», continua Vilaginés.

El preu de les patates, el protagonista estrella del mercat juntament amb la sal, era semblant al de l'any passat; unes xifres que confirmaven els productors, tots ells residents a Odèn. Així, les varietats res pontiac i quennebec (embossades sobretot en sacs de tres i deu quilos) s'acostaven l'euro amb vint-i-cinc cèntims; per la seva banda, la varietat del bufet, que és la més apreciada pel seu gust i pròpia del municipi del nord del Solsonès, valia un euro amb vint cèntims. A més a més, parades d'artesania i alimentació s'ubicaven al mateix salí que ha donat a conèixer Odèn.

Per facilitar l'accés a les parades i tenint en compte el fort desnivell l'Ajuntament va habilitar un autobús que unia el recinte firal amb la carretera, un servei que molts van agrair. També es van organitzar actes complementaris a l'activitat firal com el taller infantil de sabor i feltre, el de cuina saludable o bé el taller del Zoo dels Pirineus, que es basava en el tacte per identificar diferents espècies d'animals. Amisol, l'entitat de la comarca que s'ocupa dels discapacitats psíquics, va preparar un taller de titelles i es van organitzar visites al complex del salí, entre altres activitats.